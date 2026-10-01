Кайрат - Жетысу 10 Октября прямая трансляция
10 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
|21.03.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 0
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|26.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 3
|30.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|26
|61
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|26
|57
| 3
Лига конференций
|Астана
|25
|48
|4
|Окжетпес
|26
|45
|5
|Актобе
|26
|42
|6
|Елимай
|25
|38
|7
|Тобол
|26
|34
|8
|Женис
|26
|32
|9
|Улытау
|26
|32
|10
|Каспий
|26
|29
|11
|Иртыш П
|25
|26
|12
|Кызыл-Жар
|26
|25
|13
|Кайсар
|26
|24
|14
|Атырау
|25
|23
| 15
Зона вылета
|Алтай
|26
|23
| 16
Зона вылета
|Жетысу
|26
|22
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