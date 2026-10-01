Кайрат - Жетысу 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига , 28-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Кайрат Алма-Ата Жетысу Талдыкорган История личных встреч 21.03.2026 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур 0 : 0 05.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 5 : 0 14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2 26.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 1 : 2 06.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0 17.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 1 : 2 09.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 2 : 3 30.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур 0 : 0 13.03.2021 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур 2 : 0 18.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 2 : 4 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ордабасы 26 61 2 Лига конференций Кайрат 26 57 3 Лига конференций Астана 25 48 4 Окжетпес 26 45 5 Актобе 26 42 6 Елимай 25 38 7 Тобол 26 34 8 Женис 26 32 9 Улытау 26 32 10 Каспий 26 29 11 Иртыш П 25 26 12 Кызыл-Жар 26 25 13 Кайсар 26 24 14 Атырау 25 23 15 Зона вылета Алтай 26 23 16 Зона вылета Жетысу 26 22