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Кайрат - Жетысу 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 28-й тур
Кайрат
Жетысу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
21.03.2026 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Жетысу0 : 0Кайрат
05.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Кайрат5 : 0Жетысу
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Жетысу2 : 2Кайрат
26.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Жетысу1 : 2Кайрат
06.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Кайрат0 : 0Жетысу
17.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Жетысу1 : 2Кайрат
09.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кайрат2 : 3Жетысу
30.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Жетысу0 : 0Кайрат
13.03.2021 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайрат2 : 0Жетысу
18.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Жетысу2 : 4Кайрат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2661
2
Лига конференций
Кайрат2657
3
Лига конференций
Астана2548
4 Окжетпес2645
5 Актобе2642
6 Елимай2538
7 Тобол2634
8 Женис2632
9 Улытау2632
10 Каспий2629
11 Иртыш П2526
12 Кызыл-Жар2625
13 Кайсар2624
14 Атырау2523
15
Зона вылета
Алтай2623
16
Зона вылета
Жетысу2622
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кайрат
0%
Ничья
0%
Жетысу
0%

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