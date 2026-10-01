22:16 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Ягеллония - Гурник З 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
10 Октября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Ягеллония
Гурник З

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Ягеллония
Белосток
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
24.04.2026 Польша — Экстракласса 30-й тур Ягеллония1 : 2Гурник З
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Гурник З2 : 1Ягеллония
04.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Ягеллония1 : 1Гурник З
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Гурник З0 : 2Ягеллония
02.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Гурник З2 : 1Ягеллония
27.08.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Ягеллония4 : 1Гурник З
11.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Ягеллония2 : 1Гурник З
26.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Гурник З1 : 1Ягеллония
14.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Гурник З1 : 2Ягеллония
16.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Ягеллония1 : 3Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З922
2
Лига чемпионов
Легия919
3
Лига Европы
Лех П819
4
Лига конференций
Висла Кр917
5 Погонь815
6 Заглембе Л915
7 Корона915
8 Пяст913
9 ГКС Катовице812
10 Ягеллония812
11 Висла Плоцк811
12 Видзев99
13 Радомяк98
14 Краковия98
15 Шлёнск96
16
Зона вылета
Мотор96
17
Зона вылета
Вечиста Краков85
18
Зона вылета
Ракув93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ягеллония
0%
Ничья
0%
Гурник З
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close