Ягеллония - Гурник З 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
10 Октября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Ягеллония
Белосток
Гурник З
Забже
Главные тренеры
|Адриан Семенец
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|24.04.2026
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 2
|02.03.2024
|Польша - Экстракласса
|23-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|4 : 1
|11.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|2 : 1
|26.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 1
|14.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|1 : 2
|16.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|9
|19
| 3
Лига Европы
|Лех П
|8
|19
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|9
|17
|5
|Погонь
|8
|15
|6
|Заглембе Л
|9
|15
|7
|Корона
|9
|15
|8
|Пяст
|9
|13
|9
|ГКС Катовице
|8
|12
|10
|Ягеллония
|8
|12
|11
|Висла Плоцк
|8
|11
|12
|Видзев
|9
|9
|13
|Радомяк
|9
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Шлёнск
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Мотор
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ракув
|9
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков