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Черноморец - Харьков 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
10 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Черноморец
Металлист 1925

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Составы команд
Черноморец
Одесса
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
Украина Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
12.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Черноморец3 : 0Металлист 1925
05.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Металлист 19252 : 1Черноморец
11.03.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Черноморец1 : 1Металлист 1925
27.08.2022 Украина - Премьер-лига 2-й тур Металлист 19250 : 0Черноморец
12.12.2021 Украина - Премьер-лига 18-й тур Черноморец2 : 1Металлист 1925
06.08.2021 Украина - Премьер-лига 3-й тур Металлист 19253 : 2Черноморец
27.05.2021 Украина - Первая лига 28-й тур Металлист 19250 : 1Черноморец
15.11.2020 Украина - Первая лига 13-й тур Черноморец2 : 0Металлист 1925
03.08.2020 Украина - Первая лига 28-й тур Металлист 19250 : 0Черноморец
12.10.2019 Украина - Первая лига 13-й тур Черноморец0 : 0Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр821
2
Лига конференций
Полесье718
3
Лига конференций
Карпаты714
4 Динамо К613
5 Металлист 1925612
6 Верес89
7 Эпицентр78
8 ЛНЗ Черкассы78
9 Заря78
10 Левый Берег67
11 Буковина77
12 Черноморец65
13
Стыковая зона
Колос65
14
Стыковая зона
Кривбасс65
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар74
16
Зона вылета
Кудровка72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Черноморец
0%
Ничья
0%
Харьков
0%

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