Черноморец - Харьков 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
10 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
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Составы команд
Черноморец
Одесса
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
|12.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|06.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|27.05.2021
|Украина - Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
|15.11.2020
|Украина - Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|03.08.2020
|Украина - Первая лига
|28-й тур
|0 : 0
|12.10.2019
|Украина - Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|21
| 2
Лига конференций
|Полесье
|7
|18
| 3
Лига конференций
|Карпаты
|7
|14
|4
|Динамо К
|6
|13
|5
|Металлист 1925
|6
|12
|6
|Верес
|8
|9
|7
|Эпицентр
|7
|8
|8
|ЛНЗ Черкассы
|7
|8
|9
|Заря
|7
|8
|10
|Левый Берег
|6
|7
|11
|Буковина
|7
|7
|12
|Черноморец
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Колос
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Кривбасс
|6
|5
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|7
|2
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