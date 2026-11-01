Локомотив М - Рубин 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
06 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Локомотив М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Олег Александрович Кузьмин (и.о.)
История личных встреч
|18.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|18.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 3
|15.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|20.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|13
|30
|2
|Динамо М
|13
|28
|3
|ЦСКА
|13
|26
|4
|Спартак М
|13
|26
|5
|Краснодар
|13
|23
|6
|Ростов
|13
|18
|7
|Балтика
|13
|17
|8
|Оренбург
|13
|17
|9
|Крылья Советов
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Динамо Мх
|13
|13
|12
|Родина
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|13
|12
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|13
|6
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