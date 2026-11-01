Локомотив М - Рубин 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800 06 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 14-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Локомотив М Москва Рубин Казань Главные тренеры Михаил Михайлович Галактионов Олег Александрович Кузьмин (и.о.) История личных встреч 18.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 0 18.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 3 15.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 3 : 0 27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 0 12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 0 02.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 0 13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 4 20.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 1 01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B 3 : 0 08.08.2023 Fonbet Кубок России Группа B 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Зенит 13 30 2 Динамо М 13 28 3 ЦСКА 13 26 4 Спартак М 13 26 5 Краснодар 13 23 6 Ростов 13 18 7 Балтика 13 17 8 Оренбург 13 17 9 Крылья Советов 13 15 10 Рубин 13 15 11 Динамо Мх 13 13 12 Родина 13 12 13 Стыковая зона Акрон 13 12 14 Стыковая зона Локомотив М 13 11 15 Зона вылета Ахмат 13 11 16 Зона вылета Факел 13 6