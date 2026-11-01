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Локомотив М - Рубин 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
06 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Локомотив М
Рубин

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Локомотив М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Олег Александрович Кузьмин (и.о.)
История личных встреч
18.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М0 : 0Рубин
18.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М1 : 3Рубин
15.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Рубин3 : 0Локомотив М
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М1 : 0Рубин
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Рубин1 : 0Локомотив М
02.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 0Рубин
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М3 : 4Рубин
20.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Рубин1 : 1Локомотив М
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М3 : 0Рубин
08.08.2023 Fonbet Кубок России Группа B Рубин0 : 1Локомотив М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1330
2 Динамо М1328
3 ЦСКА1326
4 Спартак М1326
5 Краснодар1323
6 Ростов1318
7 Балтика1317
8 Оренбург1317
9 Крылья Советов1315
10 Рубин1315
11 Динамо Мх1313
12 Родина1312
13
Стыковая зона
Акрон1312
14
Стыковая зона
Локомотив М1311
15
Зона вылета
Ахмат1311
16
Зона вылета
Факел136
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Локомотив М
0%
Ничья
0%
Рубин
0%

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