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Эвертон - Ковентри Сити 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
06 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Эвертон
Ковентри Сити

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ковентри Сити
Ковентри
1 Англия вр Джордан Пикфорд
4 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
16 Украина зщ Виталий Миколенко
45 Англия пз Харрисон Армстронг
8 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
37 Англия пз Джеймс Гарнер
34 Германия пз Мерлин Рёль
19 Англия пз Тайрик Джордж
11 Франция нп Тьерно Барри
19 Англия вр Карл Рашворт
27 Нидерланды зщ Милан ван Эвейк
12 Англия зщ Стивен Мфуни
2 Ямайка зщ Итан Пиннок
3 Уэльс зщ Джей Дасилва
8 Гана пз Калеб Йиренки
29 Дания пз Виктор Торп
7 Япония пз Тацухиро Сакамото
5 Англия пз Джек Рудони
34 Франция пз Янн Гбоу
14 Нигерия нп Тайво Авонийи
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
30.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ковентри Сити3 : 0Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал924
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Ливерпуль915
6
Лига Европы
Брентфорд914
7
Лига конференций
Эвертон913
8 Борнмут912
9 Тоттенхэм Хотспур912
10 Астон Вилла912
11 Халл Сити911
12 Лидс Юнайтед911
13 Ньюкасл Юнайтед911
14 Ипсвич Таун911
15 Фулхэм99
16 Ковентри Сити99
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Эвертон
100%
Ничья
0%
Ковентри Сити
0%

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