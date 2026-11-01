Эвертон - Ковентри Сити 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
06 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ковентри Сити
Ковентри
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|19
|пз
|Тайрик Джордж
|11
|нп
|Тьерно Барри
|19
|вр
|Карл Рашворт
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|12
|зщ
|Стивен Мфуни
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|8
|пз
|Калеб Йиренки
|29
|пз
|Виктор Торп
|7
|пз
|Тацухиро Сакамото
|5
|пз
|Джек Рудони
|34
|пз
|Янн Гбоу
|14
|нп
|Тайво Авонийи
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
|30.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|9
|15
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|9
|14
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|9
|13
|8
|Борнмут
|9
|12
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|12
|10
|Астон Вилла
|9
|12
|11
|Халл Сити
|9
|11
|12
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|11
|14
|Ипсвич Таун
|9
|11
|15
|Фулхэм
|9
|9
|16
|Ковентри Сити
|9
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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