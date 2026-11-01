Эвертон - Ковентри Сити 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888 06 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 10-й тур Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Эвертон Ливерпуль Ковентри Сити Ковентри 1 вр Джордан Пикфорд 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 6 зщ Джеймс Тарковски 15 зщ Джейк О'Брайен 16 зщ Виталий Миколенко 45 пз Харрисон Армстронг 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 37 пз Джеймс Гарнер 34 пз Мерлин Рёль 19 пз Тайрик Джордж 11 нп Тьерно Барри 19 вр Карл Рашворт 27 зщ Милан ван Эвейк 12 зщ Стивен Мфуни 2 зщ Итан Пиннок 3 зщ Джей Дасилва 8 пз Калеб Йиренки 29 пз Виктор Торп 7 пз Тацухиро Сакамото 5 пз Джек Рудони 34 пз Янн Гбоу 14 нп Тайво Авонийи Главные тренеры Дэвид Мойес Фрэнк Лэмпард История личных встреч 30.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 9 24 2 Лига чемпионов Манчестер Сити 9 21 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 9 19 4 Лига чемпионов Челси 9 16 5 Лига Европы Ливерпуль 9 15 6 Лига Европы Брентфорд 9 14 7 Лига конференций Эвертон 9 13 8 Борнмут 9 12 9 Тоттенхэм Хотспур 9 12 10 Астон Вилла 9 12 11 Халл Сити 9 11 12 Лидс Юнайтед 9 11 13 Ньюкасл Юнайтед 9 11 14 Ипсвич Таун 9 11 15 Фулхэм 9 9 16 Ковентри Сити 9 9 17 Манчестер Юнайтед 9 7 18 Зона вылета Кристал Пэлас 9 7 19 Зона вылета Ноттингем Форест 9 6 20 Зона вылета Сандерленд 9 5