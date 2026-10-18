06:09 ()
Свернуть список

Зенит - Трабзонспор 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
15 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Зенит
Трабзонспор

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
08.11.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит2 : 2
02.11.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 13-й тур 0 : 3Зенит
29.10.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 2 : 3Зенит
25.10.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 12-й тур Зенит2 : 0
18.10.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит3 : 2
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Зенит
0%
Ничья
0%
Трабзонспор
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close