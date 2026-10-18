Зенит - Трабзонспор 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
15 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|08.11.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|02.11.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|29.10.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|2 : 3
|25.10.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|18.10.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
Кто победит?
0 голосов болельщиков