Зенит - Трабзонспор 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134 15 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Зенит Санкт-Петербург, Россия Трабзонспор Трабзон, Турция Главные тренеры Сергей Богданович Семак История личных встреч 08.11.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 2 02.11.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 13-й тур 0 : 3 29.10.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 2 : 3 25.10.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 0 18.10.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 11-й тур 3 : 2