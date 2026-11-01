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Кипр - Черногория 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
15 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 6-й тур
Кипр
Черногория

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Составы команд
Кипр
Черногория
Главные тренеры
ГрецияАпостолос Манциоз
ЧерногорияМирко Вучинич
История личных встреч
25.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 2. 1-й турЧерногория2 : 1Кипр
17.11.2020Лига наций УЕФАЛига C. Группа 1. 6-й турЧерногория4 : 0Кипр
05.09.2020Лига наций УЕФАЛига C. Группа 1. 1-й турКипр0 : 2Черногория
23.03.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Кипр0 : 0Черногория
09.09.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 8. 9-й турЧерногория1 : 1Кипр
06.06.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 8. 7-й турКипр2 : 2Черногория
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания512
2
Плей-офф за повышение
Беларусь510
3 Финляндия57
4
Стыковая зона
Сан-Марино50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория513
2
Плей-офф за повышение
Кипр58
3 Армения55
4
Стыковая зона
Латвия51
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2
Плей-офф за повышение
Молдавия57
3 Фарерские острова44
4
Стыковая зона
Казахстан52
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия48
2
Плей-офф за повышение
Эстония46
3 Болгария44
4
Стыковая зона
Люксембург43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кипр
0%
Ничья
0%
Черногория
0%

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