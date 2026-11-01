Кипр - Черногория 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
15 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 6-й тур
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Составы команд
Кипр
Черногория
Главные тренеры
|Апостолос Манциоз
|Мирко Вучинич
История личных встреч
|25.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 2. 1-й тур
|2 : 1
|17.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. 6-й тур
|4 : 0
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. 1-й тур
|0 : 2
|23.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 0
|09.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. 9-й тур
|1 : 1
|06.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. 7-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|5
|12
| 2
Плей-офф за повышение
|Беларусь
|5
|10
|3
|Финляндия
|5
|7
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Кипр
|5
|8
|3
|Армения
|5
|5
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|5
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Молдавия
|5
|7
|3
|Фарерские острова
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|5
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|4
|6
|3
|Болгария
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Люксембург
|4
|3
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