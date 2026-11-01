Сочи - Шинник 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 19-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Сочи Сочи Шинник Ярославль Главные тренеры Игорь Витальевич Осинькин Денис Константинович Бояринцев История личных встреч 12.07.2026 Россия — Лига Pari 1-й тур 2 : 2 23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 2 04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 2 25.09.2019 Кубок России 1/16 финала 0 : 0 5 : 4 19.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур 0 : 0 28.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур 1 : 1 31.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур 0 : 0 06.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур 1 : 2 22.11.2014 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур 2 : 1 03.08.2014 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 17 46 2 Повышение Урал 17 34 3 Плей-офф за повышение Сочи 17 32 4 Плей-офф за повышение Торпедо М 17 32 5 Велес 18 31 6 Спартак Кс 17 28 7 Шинник 17 26 8 Волга Ул 18 22 9 Уфа 17 22 10 Ротор 17 21 11 Челябинск 17 21 12 Арсенал Т 17 19 13 Ленинградец 17 18 14 Енисей 17 17 15 СКА-Хабаровск 17 16 16 Зона вылета КАМАЗ 17 14 17 Зона вылета Нефтехимик 17 13 18 Зона вылета Текстильщик 17 11