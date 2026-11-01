Сочи - Шинник 15 Ноября прямая трансляция
15 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Сочи
Сочи
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|12.07.2026
|Россия — Лига Pari
|1-й тур
|2 : 2
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 2
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 4
|19.05.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 0
|28.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 1
|31.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 0
|06.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 2
|22.11.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|03.08.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|17
|46
| 2
Повышение
|Урал
|17
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|17
|32
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|17
|32
|5
|Велес
|18
|31
|6
|Спартак Кс
|17
|28
|7
|Шинник
|17
|26
|8
|Волга Ул
|18
|22
|9
|Уфа
|17
|22
|10
|Ротор
|17
|21
|11
|Челябинск
|17
|21
|12
|Арсенал Т
|17
|19
|13
|Ленинградец
|17
|18
|14
|Енисей
|17
|17
|15
|СКА-Хабаровск
|17
|16
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|17
|11
Кто победит?
0 голосов болельщиков