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Сочи - Шинник 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
Сочи
Шинник

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Сочи
Сочи
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
12.07.2026 Россия — Лига Pari 1-й тур Шинник2 : 2Сочи
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Сочи1 : 2Шинник
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник0 : 2Сочи
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Шинник0 : 0 5 : 4Сочи
19.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Сочи0 : 0Шинник
28.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Шинник1 : 1Сочи
31.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Сочи0 : 0Шинник
06.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Шинник1 : 2Сочи
22.11.2014 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Шинник2 : 1Сочи
03.08.2014 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Сочи1 : 1Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1746
2
Повышение
Урал1734
3
Плей-офф за повышение
Сочи1732
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1732
5 Велес1831
6 Спартак Кс1728
7 Шинник1726
8 Волга Ул1822
9 Уфа1722
10 Ротор1721
11 Челябинск1721
12 Арсенал Т1719
13 Ленинградец1718
14 Енисей1717
15 СКА-Хабаровск1716
16
Зона вылета
КАМАЗ1714
17
Зона вылета
Нефтехимик1713
18
Зона вылета
Текстильщик1711
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сочи
0%
Ничья
0%
Шинник
0%

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