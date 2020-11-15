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Латвия - Армения 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 8207
15 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 6-й тур
Латвия
Армения

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Составы команд
Латвия
Армения
Главные тренеры
ИталияПаоло Николато
АрменияЕгише Меликович Меликян
История личных встреч
25.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 2. 1-й турАрмения2 : 0Латвия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 6-й турЛатвия1 : 2Армения
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 1-й турАрмения4 : 1Латвия
12.10.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа D. 7-й турЛатвия2 : 0Армения
19.06.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа D. 4-й турАрмения2 : 1Латвия
03.09.2014Товарищеские матчи (сборные)Сентябрь 2014Латвия2 : 0Армения
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания512
2
Плей-офф за повышение
Беларусь510
3 Финляндия57
4
Стыковая зона
Сан-Марино50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория513
2
Плей-офф за повышение
Кипр58
3 Армения55
4
Стыковая зона
Латвия51
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2
Плей-офф за повышение
Молдавия57
3 Фарерские острова44
4
Стыковая зона
Казахстан52
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия48
2
Плей-офф за повышение
Эстония46
3 Болгария44
4
Стыковая зона
Люксембург43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Латвия
0%
Ничья
0%
Армения
0%

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