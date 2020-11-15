Латвия - Армения 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 8207
15 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 6-й тур
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Составы команд
Латвия
Армения
Главные тренеры
|Паоло Николато
|Егише Меликович Меликян
История личных встреч
|25.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 2. 1-й тур
|2 : 0
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 4. 6-й тур
|1 : 2
|07.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 4. 1-й тур
|4 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа D. 7-й тур
|2 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|03.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|5
|12
| 2
Плей-офф за повышение
|Беларусь
|5
|10
|3
|Финляндия
|5
|7
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Кипр
|5
|8
|3
|Армения
|5
|5
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|5
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Молдавия
|5
|7
|3
|Фарерские острова
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|5
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|4
|6
|3
|Болгария
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Люксембург
|4
|3
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