Гранада - Лас-Пальмас 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 22524
15 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Сегунда, 14-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Гранада
Гранада
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
История личных встреч
|02.04.2026
|Испания — Сегунда
|33-й тур
|2 : 0
|10.10.2025
|Испания — Сегунда
|9-й тур
|0 : 0
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|15.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|2 : 1
|26.09.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|2 : 0
|24.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 1
|16.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|2 : 2
|06.02.2017
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|28.08.2016
|Испания - Примера
|2-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Альмерия
|13
|29
| 2
Повышение
|Кастельон
|12
|27
| 3
Плей-офф за повышение
|Бургос
|13
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Эйбар
|12
|23
| 5
Плей-офф за повышение
|Гранада
|12
|23
| 6
Плей-офф за повышение
|Мальорка
|12
|22
|7
|Спортинг Хихон
|13
|22
|8
|Жирона
|13
|21
|9
|Овьедо
|13
|21
|10
|Лас-Пальмас
|13
|20
|11
|Кордова
|13
|19
|12
|Вальядолид
|13
|18
|13
|Сабадель
|13
|18
|14
|Тенерифе
|12
|15
|15
|Эльденсе
|13
|14
|16
|Сельта Фортуна
|13
|13
|17
|Реал Сосьедад-2
|13
|12
|18
|Леганес
|13
|12
| 19
Зона вылета
|ФК Андорра
|12
|11
| 20
Зона вылета
|Кадис
|13
|10
| 21
Зона вылета
|Альбасете
|13
|10
| 22
Зона вылета
|Сеута
|13
|5
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