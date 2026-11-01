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Гранада - Лас-Пальмас 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 22524
15 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Сегунда, 14-й тур
Гранада
Лас-Пальмас

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Гранада
Гранада
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
История личных встреч
02.04.2026 Испания — Сегунда 33-й тур Лас-Пальмас2 : 0Гранада
10.10.2025 Испания — Сегунда 9-й тур Гранада0 : 0Лас-Пальмас
03.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Гранада1 : 1Лас-Пальмас
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Лас-Пальмас1 : 0Гранада
15.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Гранада2 : 1Лас-Пальмас
26.09.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Лас-Пальмас2 : 0Гранада
24.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Гранада1 : 1Лас-Пальмас
16.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 14-й тур Лас-Пальмас2 : 2Гранада
06.02.2017 Испания - Примера 21-й тур Гранада1 : 0Лас-Пальмас
28.08.2016 Испания - Примера 2-й тур Лас-Пальмас5 : 1Гранада
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Альмерия1329
2
Повышение
Кастельон1227
3
Плей-офф за повышение
Бургос1324
4
Плей-офф за повышение
Эйбар1223
5
Плей-офф за повышение
Гранада1223
6
Плей-офф за повышение
Мальорка1222
7 Спортинг Хихон1322
8 Жирона1321
9 Овьедо1321
10 Лас-Пальмас1320
11 Кордова1319
12 Вальядолид1318
13 Сабадель1318
14 Тенерифе1215
15 Эльденсе1314
16 Сельта Фортуна1313
17 Реал Сосьедад-21312
18 Леганес1312
19
Зона вылета
ФК Андорра1211
20
Зона вылета
Кадис1310
21
Зона вылета
Альбасете1310
22
Зона вылета
Сеута135
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гранада
0%
Ничья
0%
Лас-Пальмас
0%

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