Гранада - Лас-Пальмас 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 22524 15 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Сегунда , 14-й тур

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Составы команд Гранада Гранада Лас-Пальмас Лас-Пальмас-де-Гран-Канария История личных встреч 02.04.2026 Испания — Сегунда 33-й тур 2 : 0 10.10.2025 Испания — Сегунда 9-й тур 0 : 0 03.02.2024 Испания - Примера 23-й тур 1 : 1 24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 1 : 0 15.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур 2 : 1 26.09.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур 2 : 0 24.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур 1 : 1 16.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 14-й тур 2 : 2 06.02.2017 Испания - Примера 21-й тур 1 : 0 28.08.2016 Испания - Примера 2-й тур 5 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Альмерия 13 29 2 Повышение Кастельон 12 27 3 Плей-офф за повышение Бургос 13 24 4 Плей-офф за повышение Эйбар 12 23 5 Плей-офф за повышение Гранада 12 23 6 Плей-офф за повышение Мальорка 12 22 7 Спортинг Хихон 13 22 8 Жирона 13 21 9 Овьедо 13 21 10 Лас-Пальмас 13 20 11 Кордова 13 19 12 Вальядолид 13 18 13 Сабадель 13 18 14 Тенерифе 12 15 15 Эльденсе 13 14 16 Сельта Фортуна 13 13 17 Реал Сосьедад-2 13 12 18 Леганес 13 12 19 Зона вылета ФК Андорра 12 11 20 Зона вылета Кадис 13 10 21 Зона вылета Альбасете 13 10 22 Зона вылета Сеута 13 5