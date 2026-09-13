Буковина - Заря: Прогноз на матч чемпионата Украины 13 сентября 

Дата публикации: 13-09-2026 12:37

В воскресенье, 13 сентября, в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги «Буковина» сыграет с луганской «Зарей». Место проведения матча - Каменец-Подольский, где первое касание мяча прозвучит в 18:00. Как раз накануне этой встречи обе команды оказались практически бок о бок в турнирной таблице: один коллектив занимает восьмую строку, а их соперники расположились на девятом месте. Такой расклад подогревает интерес к дуэли, ведь борьба между почти равными оппонентами всегда обещает быть насыщенной и напряжённой.

Буковина

Черновицкая команда в этом сезоне действительно приятно удивляет болельщиков и экспертов. За пять стартовых матчей «Буковина» смогла добиться одной победы, трижды поделить очки с соперниками и потерпеть всего одно поражение. Причем проиграли черновчане львовским «Карпатам» - сейчас это один из мощнейших коллективов чемпионата, находящийся в группе лидеров. Таким образом, текущее положение дел свидетельствует о том, что «Буковина» постепенно обретает статус крепкого середняка и может рассчитывать на большее.

В крайнем туре команда Сергея Шищенко вновь сыграла вничью, завершив поединок с «Эпицентром» со счетом 0:0. В том противостоянии обе стороны имели хорошие возможности забить, но защита оказалась надежнее атаки, и итоговый результат стал очередным подтверждением укрепившейся оборонительной линии черновицкого коллектива. В сезоне «Буковина» делает явную ставку на надежность у своих ворот, что уже приносит существенные плоды.

Однако главный эмоциональный всплеск команда испытала после яркой победы над киевским «Динамо». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу черновчан, и с этого момента «Буковина» словно обрела второе дыхание. Немаловажно, что и в следующих играх коллектив продолжил радовать своих поклонников - оборона стала практически непробиваемой. Три матча подряд, включая кубковое противостояние с тернопольской «Нивой», завершившееся уверенной победой 4:0 - впечатляющий результат для клуба, от которого не ждали сенсаций.

К сожалению, кадровые вопросы остаются актуальными. Всё ещё под вопросом участие Клепача, а Тарас Сакив и Богдан Бойчук пока не готовы выйти на поле из-за восстановления после травм. Тем не менее, остальные игроки демонстрируют высокий уровень самоотдачи и компенсируют отсутствие товарищей по команде.

Заря

Что касается луганской «Зари», то здесь ситуация несколько иная. Команда пока не может демонстрировать стабильные результаты, балансируя между всплесками успешных матчей и неожиданными осечками даже с середняками или аутсайдерами. После дерзкой победы над «Полесьем», когда многие заговорили о возможностях коллектива, луганчанам не удалось развить успех: последовало сокрушительное поражение от харьковчан - 0:3. Затем с «Вересом» получилась снова ничья - 1:1, что явно не добавило уверенности команде.

Плотный игровой график сказывается и на физическом состоянии футболистов. На неделе «Заря» провела кубковую встречу против «Феникса-Мариуполя». Несмотря на уверенную победу 2:0, команде потребовалось много времени, чтобы вскрыть защитные редуты соперника. Луганчане задействовали основной состав, а это значит, что фактор усталости может сыграть против гостей во встрече с «Буковиной». Тем не менее, широкий выбор игроков помогает тренерскому штабу залаживать бреши - особой тревоги по поводу состава нет. Более того, к клубу вернулись легионеры Попара и Янич, ранее выехавшие из Украины по причинe сложной обстановки, что только усиливает обойму «Зари».

История личных противостояний

Интересно, что этот матч станет первой в истории очной встречей между «Буковиной» и «Зарей». Раньше команды не пересекались на официальном уровне, а значит дебютное противостояние подарит новые эмоции как игрокам, так и болельщикам. Любая победа в таком случае приобретает особую ценность, так как она впишет имя клуба в историю этого противостояния.

Прогноз на матч

Перед стартом чемпионата многие относились к «Буковине» как к потенциальному аутсайдеру сезона, но нынешние выступления коллектива заставляют пересмотреть эти взгляды. Под руководством Сергея Шищенко команда выглядит максимально организованно, демонстрируя сплоченный, насыщенный энергией футбол. «Буковина» действует дисциплинировано, грамотно организует игру и без мяча, и в защите, а также с каждым матчем смотрится всё увереннее в атаке. Такое настроение позволяет рассчитывать, что клуб не только поборется за сохранение прописки, но и сможет закрепиться на среднем уровне турнирной таблицы.

А вот «Заря», несмотря на мощный потенциал, пока не может обрести стабильность и предсказуемость результата. В распоряжении луганского клуба есть футболисты, способные решить исход встречи одним ярким эпизодом, однако их игры зачастую получаются слишком разноплановыми: за победой над сильным соперником может последовать необъяснимая потеря очков с аутсайдером.

В Каменце-Подольском команды вряд ли закроются у своих ворот. Оба коллектива располагают исполнителями, способными создавать и реализовывать опасные моменты, поэтому стоит ожидать открытого, насыщенного борьбой и, возможно, результативного футбола. Исходя из текущей формы, небольшое преимущество просматривается у «Буковины»: три матча без пропущенных голов, сбалансированная игра и поддержка родных стен - всё это может стать определяющим.

У «Зари» же накапливается усталость, связанная с матчами на двух фронтах, что может негативно повлиять на свежесть и концентрацию. Впрочем, каждый исход возможен: игра обещает непредсказуемость и множество ярких моментов.

Ориентировочные составы:

«Буковина»: Пеньков - Стасюк, Безуглый, Карась, Бусько - Витенчук, Груша, Танковский - Ильин, Кожушко, Дахновский.

«Заря»: Сапутин - Пердута, Янич, Джордан, Мачелюк - Башич, Попара, Нестеренко - Елавич, Будковский, Слесарь.