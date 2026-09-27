Литва - Азербайджан: прогноз на матч Лиги наций 27 сентября

Дата публикации: 27-09-2026 01:11

27 сентября состоится поединок второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Литвы и Азербайджана. Встреча пройдет в дивизионе D и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Литовская сборная

Для команды Литвы новый цикл Лиги наций уже стартовал. В первом туре литовцы добились уверенной победы на выезде над Лихтенштейном со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме, когда гости взяли на себя инициативу и доминировали на поле, заслуженно заработав три очка.

Настроение в стане литовцев сейчас позитивное — впереди предстоит сложный матч с одним из прямых конкурентов в борьбе за первое место в группе. На домашнем поле необходимо проявить максимальную концентрацию и использовать все шансы для взятия триумфа. Хотя на данный момент команда не относится к середнякам по уровню, у них есть все шансы повысить свой статус и выйти в дивизион C. Для этого игрокам придется демонстрировать оптимальную игру и стабильный футбол на протяжении всего сезона.

Азербайджанская сборная

Для азербайджанцев этот поединок станет дебютным в текущем сезоне Лиги наций. В связи с тем, что в их группе всего три команды, азербайджанцы пропустили стартовый тур. Чтобы поддержать игровую форму и проверить готовность, сборная недавно провела товарищеский матч дома с Таджикистаном, выиграв его со счетом 1:0. Стоит отметить, что игра была достаточно равной, а путевку к победе гости себе обеспечили в результате автогола соперника.

В прошлом розыгрыше Лиги наций Азербайджан не смог удержаться в дивизионе C — в борьбе за третье место с Эстонией команда потерпела поражение и опустилась в дивизион D. В этом сезоне национальная команда намерена улучшить свое положение и постарается вернуться в более высокий дивизион. Многое зависит именно от предстоящих матчей с литовцами, которые являются прямыми конкурентами в группе.

Статистика личных встреч

Команды провели друг с другом всего три официальных матча — все они проходили в формате товарищеских встреч. Статистика противостояний довольно ровная: по одной победе у каждой сборной и одна игра завершилась ничьей. Последний их поединок датируется 2019 годом и закончился без забитых мячей — 0:0.

Прогноз на матч

В таком постсоветском дерби букмекеры не выделили явного фаворита, и я с этим согласен. Матч обещает быть весьма равным, где результат может склониться в любую сторону: победа одной из команд или ничья. Все будет зависеть от качества подготовки, психологического настроя игроков и эффективности использованных моментов. Лично я сомневаюсь, что игра получится результативной — скорее всего зрители увидят малое количество голов. В связи с этим предлагаю обратить внимание на ставку с тоталом меньше 2 голов по коэффициенту 1,88.

Таким образом, нас ждет интересное противостояние между двумя национальными сборными, которые стремятся закрепиться в Лиге наций и показать свой лучший футбол. Литовцам важно подтвердить свое первое домашнее преимущество и сохранить лидерство, тогда как Азербайджану необходимо показать характер и попытаться навязать борьбу сопернику со старта. Оба коллектива готовятся ответственно, поэтому игра обещает быть напряженной и драматичной до последних минут.