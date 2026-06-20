Кларк прокомментировал поражение Шотландии от Марокко на ЧМ-2026

Дата публикации: 20-06-2026 07:47

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Марокко, который завершился поражением его команды со счётом 0:1.

Наставник признал, что шотландцы неудачно вошли в игру, пропустив уже на второй минуте, однако остался доволен реакцией своих футболистов на столь ранний удар.

По словам Кларка, его команда сумела справиться с давлением соперника и после стартового отрезка показала достойный футбол, создав Марокко немало проблем. Вместе с тем тренер отметил, что его подопечным не хватило качества в завершающей стадии атак, чтобы заработать хотя бы одно очко.

Особое внимание после матча было уделено спорным судейским решениям. Многие обсуждали эпизод с участием Скотта Мактоминея, в котором шотландцы рассчитывали на назначение пенальти. Однако Кларк напомнил и о другом моменте с Джоном Макгинном, подчеркнув, что подобные ситуации часто трактуются по-разному.

«Некоторые арбитры поставили бы пенальти, другие — нет. Иногда вмешивается VAR, иногда нет. Но главное — эта команда готова продолжать бороться», — заявил специалист.

Кларк также выразил уверенность, что сборная Шотландии способна оправиться после неудачи и сохранить шансы на выход из группы. По его словам, нынешнее поколение игроков неоднократно демонстрировало характер и стойкость в сложных ситуациях.

В заключительном туре группового этапа шотландцам предстоит встретиться со сборной Бразилии, и этот матч станет решающим в борьбе за путёвку в плей-офф.