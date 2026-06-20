Ламин Ямаль: меня не волнует гонка бомбардиров ЧМ-2026

Дата публикации: 20-06-2026 07:49

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что не придаёт значения своему положению в гонке бомбардиров чемпионата мира 2026 года. Несмотря на отсутствие забитых мячей на турнире, 18-летний футболист сохраняет спокойствие и сосредоточен исключительно на командных результатах.

Во время общения с журналистами Ямаля спросили о сравнении с лидерами мирового футбола — Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом, которые уже успели отметиться результативными действиями на мундиале.

Молодой испанец подчеркнул, что не видит смысла сравнивать себя с игроками, которые значительно старше и обладают другим игровым стилем.

По словам Ямаля, индивидуальная статистика для него не является приоритетом. Футболист отметил, что гораздо важнее добиться успеха вместе со сборной Испании, чем бороться за личные награды или титул лучшего бомбардира турнира.

«Мне всё равно. Они старше меня как минимум на десять лет, а мой стиль игры отличается. Главное — побеждать. Можно забить множество голов и всё равно не выиграть турнир. Меня интересуют только победы», — заявил испанский вингер.

Напомним, что на данный момент Месси, Мбаппе и Холанд входят в число самых результативных игроков чемпионата мира, тогда как Ямаль пока не открыл счёт своим голам на турнире.