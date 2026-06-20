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Рой Кин раскритиковал жён футболистов за одну популярную привычку

Дата публикации: 20-06-2026 07:50

 

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал популярную традицию, связанную с чемпионатами мира, когда супруги и партнёрши футболистов приходят на матчи в игровых футболках с фамилиями своих избранников.

Во время подкаста The Overlap бывший капитан «красных дьяволов» ответил на вопрос Гари Невилла о том, какие современные футбольные явления, по его мнению, должны исчезнуть.

Кин признался, что не понимает, почему взрослые женщины надевают футболки с фамилиями своих мужей или партнёров на спине. По его словам, для детей такая практика выглядит естественно, однако в случае со взрослыми это кажется ему странным и даже смешным.

Экс-футболист отметил, что подобное чаще всего можно увидеть именно на чемпионатах мира, тогда как на матчах клубного футбола в Англии такие ситуации встречаются крайне редко. Кин также с иронией заметил, что многие из подобных отношений могут не продлиться долго, поэтому демонстративное подчёркивание связи с игроком выглядит излишним.

«Мы и так знаем, за кем вы замужем. Когда так делают дети — это нормально. Но когда взрослые приходят в футболках с фамилией мужа на спине, я этого не понимаю», — заявил бывший полузащитник.

Высказывание Кина вызвало оживлённую дискуссию среди болельщиков в социальных сетях. Одни поддержали его мнение, назвав такую традицию чрезмерной, тогда как другие посчитали подобный способ поддержки любимого человека абсолютно естественным.

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