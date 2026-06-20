Льоренте планирует открыть необычную школу для детей

Дата публикации: 20-06-2026 07:52

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте рассказал о планах создать собственный образовательный центр для детей младшего возраста. По словам футболиста, проект будет основан на принципах воспитания и образа жизни, которые он считает наиболее полезными для развития ребёнка.

Льоренте признался, что идея возникла после поиска подходящего учреждения для своей полуторагодовалой дочери. Футболист отметил, что не смог найти вариант, полностью соответствующий его представлениям о здоровой и безопасной среде для детей.

В проекте будущей школы особое внимание планируется уделить естественному освещению, активностям на свежем воздухе и ограничению использования цифровых устройств. Кроме того, Льоренте выступает за тщательный контроль качества питания и использование традиционных игрушек вместо современных гаджетов.

По словам хавбека, он хотел бы создать пространство, в котором дети будут чувствовать себя комфортно и свободно, словно находятся дома.

«Это один из проектов, который особенно меня вдохновляет. Я хочу, чтобы моя дочь могла расти и развиваться в среде, которая соответствует нашим ценностям и взглядам на здоровье», — отметил футболист.

Стоит отметить, что ранее Льоренте уже привлекал внимание общественности своими нестандартными взглядами на вопросы здоровья и окружающей среды. В частности, он публично поддерживал ряд спорных утверждений, которые подвергались критике со стороны научного сообщества.