Бразилия разгромила Гаити и одержала первую победу на ЧМ-2026

Дата публикации: 20-06-2026 07:54

Сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно обыграв команду Гаити в матче второго тура группового этапа. Встреча группы C состоялась на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и завершилась со счётом 3:0 в пользу пентакампеонов.

Бразильцы обеспечили себе комфортное преимущество ещё до перерыва. На 23-й минуте счёт открыл нападающий Матеус Кунья, который успешно завершил атаку своей команды. Спустя 13 минут форвард оформил дубль, укрепив лидерство фаворита встречи.

Незадолго до окончания первого тайма тренерскому штабу Бразилии пришлось произвести вынужденную замену. Нападающий Рафинья получил повреждение и не смог продолжить игру. После вмешательства медицинского штаба футболист покинул поле.

Уже в компенсированное к первому тайму время Винисиус Жуниор забил третий мяч и фактически снял все вопросы о победителе матча. Во второй половине встречи счёт больше не изменился.

Для Бразилии эта победа стала первой на турнире после ничьей с Марокко (1:1) в стартовом туре. Сборная Гаити, в свою очередь, потерпела второе поражение подряд и существенно осложнила свои шансы на выход из группы.

В заключительном туре группового этапа 25 июня бразильцы сыграют со сборной Шотландии, а команда Гаити встретится с Марокко.