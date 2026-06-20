Роналдиньо официально подтвердил возвращение в профессиональный футбол

Дата публикации: 20-06-2026 07:56

Легенда мирового футбола Роналдиньо официально подтвердил своё возвращение на профессиональный уровень. Бывший полузащитник сборной Бразилии подписал контракт с итальянской «Равенной», которая выступает в Серии C.

После оформления соглашения обладатель «Золотого мяча» поделился эмоциями и признался, что с нетерпением ждёт начала нового этапа своей карьеры.

«Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться момента, когда снова выйду на поле и напишу новую прекрасную историю вместе с Иньяцио Чиприани и его семьёй. Футбол всегда приносил мне счастье, и я хочу поделиться этим настроением с «Равенной». Пусть начнётся магия!» — заявил бразилец.

Возвращение Роналдиньо стало одной из самых обсуждаемых новостей футбольного мира. Напомним, официально о завершении карьеры бразилец объявил в январе 2018 года, хотя последний официальный матч провёл ещё в 2015-м.

За годы выступлений Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии, выиграл Лигу чемпионов, чемпионаты Испании и Италии, а также завоевал «Золотой мяч». Его считают одним из самых ярких и техничных футболистов в истории игры.

Теперь болельщики с интересом ждут дебюта знаменитого бразильца в составе «Равенны» и его первого официального матча после многолетнего перерыва.