Президент Бразилии высмеял отсутствие Неймара на ЧМ-2026

Дата публикации: 20-06-2026 07:58

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стал автором необычной шутки в адрес нападающего национальной команды Неймара во время общения с гражданами.

В ходе встречи глава государства поинтересовался у одного из юных болельщиков, кого тот считает лучшим бразильским футболистом современности. Не раздумывая, мальчик назвал Неймара, однако такой ответ спровоцировал ироничную реакцию президента.

Лула отметил, что форвард в последнее время редко появляется на поле, после чего вспомнил популярную шутку, увиденную в интернете.

«Неймар? Да он сейчас вообще не играет! Недавно я увидел в сети шутку о том, что Неймар стал первым футболистом в истории, которого вызвали в сборную на удалёнке. Игрок на удалёнке! Это не моя шутка, я действительно прочитал её в интернете», — сказал президент Бразилии.

После этого Лула продолжил в юмористическом ключе и заявил, что если ситуация не изменится, однажды национальной команде придётся воспользоваться искусственным интеллектом и выпустить на поле сразу 11 Пеле.

Напомним, Неймар был включён в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, однако пока не принял участия ни в одном матче турнира. Форвард пропустил встречу с Марокко (1:1), а также не сыграл против Гаити (3:0) из-за проблем со здоровьем.