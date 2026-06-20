Названы главные кандидаты на пост тренера сборной Португалии

Дата публикации: 20-06-2026 08:02

Сборная Португалии начала подготовку к возможной смене главного тренера после завершения чемпионата мира 2026 года. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, Федерация футбола Португалии уже определила круг кандидатов, которые могут заменить Роберто Мартинеса.

По информации источника, в шорт-лист вошли известные португальские специалисты Жорже Жезуш, Абел Феррейра и Сержиу Консейсау. Каждый из них обладает серьёзным опытом работы как на национальном, так и на международном уровне.

Ранее среди претендентов на должность также фигурировал Жозе Моуринью. Однако вариант с приглашением знаменитого тренера больше не рассматривается, поскольку он недавно возглавил мадридский «Реал».

Ожидается, что Роберто Мартинес покинет пост наставника национальной команды после окончания действующего контракта. Сам бельгийский специалист, по данным СМИ, заинтересован в возвращении к работе в английской Премьер-лиге. Кроме того, он ведёт переговоры с саудовским «Аль-Насром».

Старт чемпионата мира для португальцев получился не самым удачным. В матче первого тура команда Мартинеса не сумела обыграть сборную Конго, завершив встречу со счётом 1:1, что усилило разговоры о будущем нынешнего тренерского штаба.