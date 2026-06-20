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Анчелотти подтвердил возвращение Неймара на ЧМ-2026

Дата публикации: 20-06-2026 08:03

 

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил хорошие новости для поклонников Неймара. По словам итальянского специалиста, нападающий будет включён в заявку национальной команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Шотландии.

После уверенной победы над Гаити со счётом 3:0 наставник бразильцев рассказал о ходе восстановления звёздного форварда, который пока не провёл на турнире ни одного матча из-за травмы.

Анчелотти отметил, что ближайшие дни станут решающими в подготовке футболиста к возвращению на поле. Сначала Неймар будет заниматься по индивидуальной программе, после чего присоединится к общей группе.

«Завтра Неймар проведёт индивидуальную тренировку, затем в воскресенье вернётся к работе с командой и после этого будет включён в заявку на матч против Шотландии», — заявил главный тренер сборной Бразилии.

Таким образом, 34-летний форвард получил реальный шанс дебютировать на чемпионате мира уже в заключительном туре группового этапа. Его возвращение может стать серьёзным усилением для бразильской команды перед решающими матчами турнира.

Напомним, в первых двух встречах мундиаля Неймар не принимал участия. Без своего лидера сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко (1:1), а затем уверенно обыграла Гаити со счётом 3:0.

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