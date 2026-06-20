На ЧМ-2026 произошло первое в истории удаление за прикрытый рот

Дата публикации: 20-06-2026 08:05

Матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Турции и Парагвая вошёл в историю мирового футбола благодаря беспрецедентному судейскому решению.

В концовке первого тайма нападающий парагвайской команды Мигель Альмирон получил прямую красную карточку после разговора с арбитром. По информации источника, футболист прикрыл рот рукой и что-то сказал в адрес судейской бригады, после чего главный арбитр встречи Иван Бартон из Сальвадора немедленно удалил игрока с поля.

Этот эпизод стал первым подобным случаем в истории чемпионатов мира. Ранее на мундиалях футболисты не удалялись за высказывания, сделанные при закрытом рукой рте.

Встреча проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). К перерыву сборная Парагвая ведёт со счётом 1:0, несмотря на удаление одного из своих лидеров.

Для обеих команд матч имеет огромное значение. В первом туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай потерпел крупное поражение от США — 1:4. Потеря очков может серьёзно осложнить шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

Напомним, мировое первенство проходит на территории США, Канады и Мексики. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.