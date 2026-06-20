Анчелотти оценил победу Бразилии и выделил Кунью

Дата публикации: 20-06-2026 08:08

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти остался доволен действиями своей команды после уверенной победы над Гаити (3:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Итальянский специалист отдельно отметил игру Матеуса Куньи, который оформил дубль и стал одним из главных героев встречи. По словам Анчелотти, выбранная для форварда роль позволила создать серьёзные проблемы обороне соперника.

Наставник подчеркнул, что не намерен привязываться к одной игровой модели и готов менять тактические схемы в зависимости от соперника. Именно поэтому успешное решение в одном матче не гарантирует его повторного использования в следующей встрече.

Анчелотти также высоко оценил действия Винисиуса Жуниора, которого тренерский штаб сместил ближе к центру атаки. По мнению специалиста, лидер мадридского «Реала» наиболее опасен не только в индивидуальных проходах, но и при рывках за спины защитникам. В матче с Гаити Винисиус отметился голом и результативной передачей.

Тренер отметил, что первый тайм его команда провела более агрессивно и эффективно в атаке, тогда как после перерыва бразильцы сделали ставку на контроль мяча. При этом, по мнению Анчелотти, его футболисты могли забить значительно больше трёх мячей.

«Мы улучшили качество игры, стали допускать меньше ошибок и действовали эффективнее впереди. В обороне команда также выглядела надёжно. Но нам ещё есть куда расти, и мы должны использовать групповой этап для подготовки к матчам плей-офф», — заявил наставник.

Отдельно Анчелотти высказался о Винисиусе Жуниоре, отметив, что не ждёт от игрока роли единственного героя турнира.

«Мы надеемся не на чемпионат мира Винисиуса, а на чемпионат мира Бразилии», — подчеркнул главный тренер.

В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии встретится с командой Шотландии.