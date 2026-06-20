Турция проиграла Парагваю и лишилась надежд на плей-офф

Дата публикации: 20-06-2026 08:09

Сборная Турции лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года после второго тура группового этапа.

В матче группы D команда Винченцо Монтеллы уступила Парагваю со счётом 0:1. При этом турецкая сборная провела весь второй тайм в численном большинстве после удаления одного из игроков соперника, однако воспользоваться этим преимуществом не смогла.

Это поражение стало для Турции вторым подряд на нынешнем мундиале. В стартовом туре турки проиграли Австралии со счётом 0:2 и после двух матчей остаются без набранных очков.

После второго тура лидером группы D досрочно стала сборная США, набравшая шесть очков. Австралия и Парагвай имеют в своём активе по три балла и продолжают борьбу за вторую путёвку в плей-офф.

Даже победа над США в заключительном туре не позволит Турции подняться выше конкурентов. Причиной являются поражения в личных встречах с Австралией и Парагваем, которые будут иметь преимущество при равенстве очков.

Таким образом, команда Монтеллы стала второй сборной, досрочно потерявшей шансы на выход в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Первой неудачником турнира стала сборная Гаити, проигравшая два стартовых матча в группе C — Шотландии и Бразилии.