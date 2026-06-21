Нидерланды разгромили Швецию и возглавили группу на ЧМ-2026

Дата публикации: 21-06-2026 00:57

Сборная Нидерландов одержала убедительную победу над Швецией во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы F, состоявшаяся на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, завершилась со счётом 5:1 в пользу «оранжевых».

Начало матча полностью осталось за нидерландцами. Уже на пятой минуте Брайан Бробби открыл счёт, а спустя 12 минут форвард оформил дубль, обеспечив своей команде комфортное преимущество ещё до перерыва.

Во втором тайме подопечные продолжили доминировать. На 47-й минуте Коди Гакпо довёл счёт до крупного, а через семь минут записал на свой счёт второй гол в матче. Шведам удалось ответить лишь одним точным ударом — на 59-й минуте отличился Энтони Эланга.

Окончательную точку в разгроме поставил Крисенсио Саммервилл, который забил пятый мяч своей команды на 89-й минуте встречи.

После двух туров Нидерланды набрали четыре очка и возглавили турнирную таблицу группы F. Швеция с тремя баллами занимает вторую строчку. Судьба путёвок в плей-офф определится в заключительном туре группового этапа.

26 июня сборная Нидерландов сыграет с Тунисом, а шведская команда встретится с Японией.