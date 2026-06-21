Германия дожала Кот-д'Ивуар в компенсированное время и вышла в лидеры группы

Дата публикации: 21-06-2026 01:17

Сборная Германии одержала вторую победу подряд на чемпионате мира 2026 года, обыграв национальную команду Кот-д'Ивуара в одном из самых драматичных матчей второго тура группового этапа. Встреча на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто завершилась со счётом 2:1 в пользу немцев, а главным героем поединка стал нападающий Дениз Ундав, оформивший дубль.

Перед началом матча Германия считалась фаворитом, однако африканская команда с первых минут показала, что не собирается ограничиваться обороной. Подопечные Кот-д'Ивуара действовали организованно, грамотно перекрывали свободные зоны и регулярно создавали проблемы обороне соперника.

Первый тайм прошёл в напряжённой борьбе, где немцы владели территориальным преимуществом, но опаснее выглядели именно ивуарийцы. На 30-й минуте это принесло результат. Полузащитник Франк Кессье оказался в нужное время в нужном месте и точным ударом вывел свою команду вперёд. Забитый мяч стал серьёзным ударом для фаворита встречи и заставил немецкую сборную перестраивать игру.

После пропущенного гола Германия значительно увеличила давление. Европейская команда стала чаще атаковать через фланги и активнее использовать высокий прессинг, однако до перерыва сравнять счёт ей не удалось. Кот-д'Ивуар уверенно оборонялся и ушёл в раздевалку с минимальным преимуществом.

Во втором тайме немцы продолжили искать пути к воротам соперника. Постепенно давление начало приносить плоды. Всё чаще возникали опасные моменты возле штрафной площади африканской команды, и на 68-й минуте Германия добилась своего. Дениз Ундав оказался самым расторопным в штрафной и отправил мяч в сетку, восстановив равновесие.

После этого игра раскрылась окончательно. Обе команды понимали важность результата и старались вырвать победу. Кот-д'Ивуар опасно контратаковал, а Германия продолжала методично искать возможность для решающего удара.

Когда казалось, что матч завершится ничьей, немецкая сборная всё-таки добилась желаемого. Уже в компенсированное время Дениз Ундав вновь оказался в центре событий. На 90+4-й минуте форвард воспользовался своим шансом и оформил дубль, принеся Германии невероятно важную победу.

Этот успех позволил немецкой сборной набрать шесть очков после двух туров и единолично возглавить группу Е. Германия стала одной из первых команд турнира, практически гарантировавших себе участие в плей-офф. Кроме того, волевая победа продемонстрировала характер команды и её способность добиваться результата даже в самых сложных обстоятельствах.

Для Кот-д'Ивуара поражение стало крайне болезненным. Африканская команда была близка к тому, чтобы отобрать очки у одного из фаворитов турнира, однако упустила результат в последние секунды встречи. Тем не менее три очка, набранные в первом туре, сохраняют хорошие шансы на выход из группы.

В заключительном туре Германия встретится со сборной Эквадора, тогда как Кот-д'Ивуар сыграет против Кюрасао. Именно эти матчи окончательно определят распределение мест в группе Е.

Пока же главным героем вечера в Торонто стал Дениз Ундав. Его дубль не только принёс Германии победу, но и подтвердил серьёзность амбиций немецкой сборной на нынешнем чемпионате мира. После двух туров команда выглядит одним из наиболее убедительных претендентов на борьбу за самые высокие места на турнире.