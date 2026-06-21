Сборные Эквадора и Кюрасао разошлись миром в группе E

Дата публикации: 21-06-2026 08:29

Сборные Эквадора и Кюрасао не смогли выявить победителя в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы E, состоявшаяся на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, завершилась без забитых мячей — 0:0.

На протяжении всего матча обе команды пытались найти путь к воротам соперника, однако надёжная игра в обороне и недостаток точности в завершающей стадии атак не позволили открыть счёт. В результате зрители так и не увидели голов ни в основное, ни в компенсированное время.

Для сборной Эквадора эта ничья стала первым набранным очком на турнире. В стартовом туре южноамериканская команда уступила Кот-д’Ивуару со счётом 0:1.

Кюрасао также пополнил свой актив первым баллом на нынешнем мундиале. В первом матче команда потерпела болезненное поражение от Германии со счётом 1:7.

Ранее во втором туре группы E сборная Германии одержала победу над Кот-д’Ивуаром со счётом 2:1 и укрепила свои позиции в борьбе за выход в плей-офф.

Перед заключительным туром интрига в группе сохраняется, а судьба путёвок в следующую стадию турнира определится в последних матчах квартета.