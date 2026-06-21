Юрген Клопп прокомментировал досрочный вылет Турции на ЧМ-2026

Дата публикации: 21-06-2026 08:36

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп прокомментировал неудачное выступление сборной Турции на чемпионате мира 2026 года, после которого команда досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф.

Немецкий специалист признался, что особенно сочувствует турецким болельщикам, поскольку за годы работы в футболе обзавёлся множеством друзей из Турции и хорошо понимает, насколько болезненно они воспринимают нынешний результат национальной команды.

По мнению Клоппа, проблема заключалась не в отсутствии мотивации или желания добиться успеха. Напротив, футболисты были слишком сосредоточены на необходимости победить, что в итоге сыграло против них.

Тренер отметил, что колоссальное психологическое давление заставило турецкую сборную отказаться от собственного стиля игры. В стремлении добиться результата команда потеряла баланс между атакой и обороной, что стало одной из ключевых причин неудачи.

«Все видели, насколько сильно они хотели победить. Но давление оказалось слишком большим. Игроки настолько стремились добиться результата, что забыли о правильном балансе и безопасности при атакующих действиях. В итоге команда перестала быть собой», — заявил Клопп.

Напомним, сборная Турции начала чемпионат мира с поражения от Австралии (0:2), а затем уступила Парагваю (0:1). После двух туров команда Винченцо Монтеллы осталась без набранных очков и потеряла даже теоретические шансы на выход в следующую стадию турнира.