Сборная Кюрасао переписала свою историю на ЧМ-2026

Дата публикации: 21-06-2026 08:39

Сборная Кюрасао вписала своё имя в историю национального футбола, впервые набрав очко на чемпионате мира. Историческое достижение было зафиксировано во втором туре группового этапа ЧМ-2026 после ничьей с Эквадором со счётом 0:0.

Матч группы E состоялся в Канзас-Сити (США) и завершился без забитых мячей. Несмотря на отсутствие голов, результат оказался крайне важным для команды Дика Адвоката, которая заработала первый балл в истории своих выступлений на мировых первенствах.

После двух туров Кюрасао по-прежнему занимает последнее место в группе, однако сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф. Для этого команде необходимо добиваться положительного результата в заключительном туре и рассчитывать на благоприятное развитие событий в других матчах.

Напомним, старт турнира для островной сборной получился крайне неудачным — в первом туре Кюрасао потерпел разгромное поражение от Германии со счётом 1:7.

В последнем туре группового этапа команда Дика Адвоката встретится со сборной Кот-д’Ивуара, тогда как Эквадор сыграет против Германии. Оба матча состоятся 25 июня и определят окончательное распределение мест в группе E.