Монтелла может лишиться поста после провала Турции на ЧМ-2026

Дата публикации: 21-06-2026 08:46

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла может покинуть свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, руководство турецкой федерации футбола всерьёз рассматривает возможность смены наставника на фоне провального выступления национальной команды на мировом первенстве.

Сборная Турции потеряла шансы на выход в плей-офф уже после двух туров группового этапа. В стартовом матче команда Монтеллы уступила Австралии со счётом 0:2, а затем потерпела минимальное поражение от Парагвая — 0:1.

Таким образом, турки досрочно завершили борьбу за выход из группы и стали одной из первых сборных, лишившихся возможности продолжить выступление на турнире.

Неудачные результаты серьёзно ударили по позициям Монтеллы, который ещё недавно пользовался полной поддержкой руководства. Теперь будущее итальянского специалиста в национальной команде оказалось под большим вопросом.

Заключительный матч на чемпионате мира сборная Турции проведёт против команды США. Однако независимо от результата этой встречи турецкая сборная уже не сможет подняться на проходные позиции в группе.