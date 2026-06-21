Рафинья получил серьёзную травму и может пропустить остаток ЧМ-2026

Дата публикации: 21-06-2026 08:51

Сборная Бразилии может потерять одного из своих ключевых игроков до конца чемпионата мира 2026 года. По информации испанского журналиста Хави Эрнандеса Наварро, нападающий Рафинья получил повторное повреждение подколенного сухожилия и рискует больше не выйти на поле на нынешнем турнире.

Травма произошла во время матча второго тура группового этапа против сборной Гаити. На 40-й минуте встречи футболист почувствовал дискомфорт, опустился на газон и попросил замену. После этого медицинский штаб бразильской команды оказал игроку необходимую помощь, а тренерскому штабу пришлось вносить коррективы в состав.

Матч завершился уверенной победой пентакампеонов со счётом 3:0, однако повреждение одного из лидеров команды омрачило успех бразильцев.

Позже Бразильская конфедерация футбола официально подтвердила факт травмы. По данным источника, речь идёт о рецидиве прежнего повреждения подколенного сухожилия. В связи с этим вероятность участия Рафиньи в оставшихся матчах мирового первенства оценивается как крайне низкая.

Кроме того, травма может повлиять и на клубное будущее футболиста. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны саудовского «Аль-Хиляля», однако проблемы со здоровьем способны осложнить потенциальные переговоры по трансферу из «Барселоны».