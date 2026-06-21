Тренер Ирана раскритиковал условия подготовки к матчу ЧМ-2026

Дата публикации: 21-06-2026 09:02

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои выразил недовольство условиями подготовки команды к матчу чемпионата мира 2026 года против Бельгии. По словам специалиста, серьёзные проблемы возникли из-за ограничений на въезд в США, где проходит часть матчей турнира.

Иранская национальная команда базируется в Мексике и получила разрешение на въезд в Соединённые Штаты лишь за сутки до игры второго тура группового этапа. Из-за этого подготовка к важнейшему поединку оказалась существенно нарушена.

Галенои отметил, что тренерский штаб рассчитывал на полноценный 24-часовой период восстановления и подготовки, однако в распоряжении команды оказалось значительно меньше времени. По его словам, из-за сложившейся ситуации даже тренировочное занятие пришлось завершить раньше запланированного.

Наставник подчеркнул, что не подавал официальную жалобу в ФИФА, однако руководство иранской сборной довело своё недовольство до организаторов турнира. При этом специалист поблагодарил представителей принимающей стороны за помощь после прибытия команды в США.

«Футбол должен оставаться символом справедливости и уважения. Мы столкнулись с условиями, которые сложно назвать равными для всех участников турнира. Надеюсь, в будущем подобных ситуаций удастся избежать», — заявил Галенои.

Несмотря на возникшие сложности, сборная Ирана продолжает подготовку к матчу против Бельгии, который состоится 21 июня. По мнению тренера, команда сделает всё возможное, чтобы показать достойный результат даже в непростых обстоятельствах.