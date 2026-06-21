Япония разгромила Тунис и приблизилась к плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 21-06-2026 09:07

Сборная Японии одержала крупную победу над Тунисом во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы F, состоявшаяся на стадионе ББВА в Мексике, завершилась со счётом 4:0 в пользу азиатской команды.

Японцы захватили инициативу с первых минут и уже на шестой минуте открыли счёт. Автором первого гола стал полузащитник Даити Камада, который воспользовался ошибкой обороны соперника и вывел свою команду вперёд.

До перерыва преимущество сборной Японии увеличил нападающий Аясэ Уэда. Форвард отличился на 31-й минуте и позволил своей команде уйти на отдых с комфортным преимуществом в два мяча.

Во втором тайме японцы продолжили контролировать ход встречи. На 69-й минуте Дзюня Ито довёл счёт до разгромного, а за семь минут до конца основного времени Уэда оформил дубль и установил окончательный результат — 4:0.

Благодаря этой победе сборная Японии сделала серьёзную заявку на выход в плей-офф турнира. Напомним, в первом туре команда сыграла результативную ничью с Нидерландами (2:2), тогда как Тунис уступил Швеции.

В заключительном туре группового этапа японцы встретятся со сборной Швеции, а Тунис попытается завершить турнир на позитивной ноте в матче против Нидерландов.