Испания разгромила Саудовскую Аравию и возглавила группу H на ЧМ-2026

Дата публикации: 21-06-2026 22:50

Сборная Испании одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно переиграв национальную команду Саудовской Аравии со счётом 4:0. Встреча второго тура группы H прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и завершилась полным преимуществом европейской сборной, которая после не самого удачного старта на турнире сумела продемонстрировать свой высокий класс.

Испанцы вышли на поле с явным намерением исправиться за потерю очков в матче первого тура и с первых минут захватили инициативу. Уже на 10-й минуте болельщики увидели исторический момент. Молодая звезда испанского футбола Ламин Ямаль открыл счёт и записал на свой счёт первый гол на чемпионатах мира. Для одного из самых талантливых игроков нового поколения этот мяч стал особенным событием в карьере и важным шагом в становлении на международной арене.

После забитого гола Испания не снизила обороты и продолжила оказывать давление на оборону соперника. Саудовская Аравия испытывала серьёзные проблемы с организацией игры в защите и не успевала за быстрыми комбинациями соперника. На 21-й минуте преимущество испанцев увеличил Микель Оярсабаль, который уверенно завершил одну из атак своей команды.

Не успели саудовские футболисты прийти в себя после второго пропущенного мяча, как Испания нанесла ещё один удар. Спустя всего три минуты Оярсабаль вновь оказался в центре внимания и оформил дубль, фактически сняв все вопросы относительно исхода встречи ещё до перерыва. Счёт 3:0 полностью отражал происходившее на поле, где испанцы доминировали практически во всех компонентах игры.

Во втором тайме команда продолжила контролировать ситуацию. Подопечные испанского тренерского штаба грамотно распоряжались мячом, не позволяя сопернику создавать опасные моменты. Окончательно судьба матча была решена на 49-й минуте, когда защитник Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти отправил мяч в собственные ворота. Автогол стал четвёртым мячом испанцев и установил окончательный результат — 4:0.

Крупная победа позволила сборной Испании набрать четыре очка после двух туров и выйти на первое место в группе H. После неожиданной ничьей в стартовом матче команда сумела быстро исправить ситуацию и значительно повысила свои шансы на выход в плей-офф турнира.

Особенно позитивным моментом для испанских болельщиков стала игра атакующей линии. Ламин Ямаль подтвердил статус одного из самых перспективных футболистов мира, а Микель Оярсабаль продемонстрировал высокую эффективность в завершающей стадии атак. Именно их действия стали ключевым фактором успеха в Атланте.

Для Саудовской Аравии поражение серьёзно осложнило турнирное положение. После двух туров команда имеет лишь одно очко и занимает последнее место в группе. Теперь для сохранения шансов на выход в следующую стадию ей необходимо побеждать в заключительном матче группового этапа и рассчитывать на благоприятное развитие событий в других встречах.

В третьем туре Испанию ждёт серьёзное испытание в лице сборной Уругвая. Этот матч может определить победителя группы и станет одной из самых интересных встреч заключительного игрового дня. Саудовская Аравия в свою очередь сыграет против Кабо-Верде.

После убедительной победы над саудовцами Испания вновь напомнила, почему считается одним из фаворитов чемпионата мира. Если команда продолжит демонстрировать столь же качественный футбол, её шансы на успешное выступление в плей-офф будут весьма высокими. Разгром в Атланте стал не только важным шагом к выходу из группы, но и серьёзным заявлением о чемпионских амбициях испанской сборной.