Бельгия не смогла обыграть Иран и усложнила себе задачу на ЧМ-2026

Дата публикации: 22-06-2026 00:55

Сборные Бельгии и Ирана не сумели выявить победителя во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы G, прошедшая на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, завершилась без забитых мячей — 0:0. Однако итоговый счёт не отражает напряжения и драматизма, которыми был наполнен этот поединок.

Перед матчем обе команды прекрасно понимали важность результата. После стартового тура ни бельгийцы, ни иранцы не смогли добиться победы, поэтому успех во втором матче мог серьёзно улучшить их положение в борьбе за выход в плей-офф. Именно поэтому игра с первых минут проходила в осторожной, но напряжённой борьбе.

Наиболее яркий момент первого тайма произошёл на 25-й минуте. Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми сумел отправить мяч в сетку ворот бельгийской команды и уже начал праздновать гол вместе с партнёрами. Однако радость иранских футболистов оказалась преждевременной. После вмешательства системы видеопомощи арбитрам VAR главный судья отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение в атакующей фазе эпизода.

Этот момент стал серьёзным психологическим ударом для сборной Ирана, которая выглядела весьма организованно и уверенно действовала против одного из фаворитов группы. Тем не менее команда не опустила руки и продолжила искать возможности для опасных контратак.

Бельгийцы владели территориальным преимуществом, чаще контролировали мяч и пытались вскрыть насыщенную оборону соперника. Однако иранская команда грамотно выстроила защитные редуты и практически не позволяла создавать по-настоящему опасные моменты у своих ворот.

Во втором тайме напряжение на поле только возросло. Ситуация для бельгийцев осложнилась на 67-й минуте, когда защитник Натан Нгой получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером. После удаления игра заметно изменилась, а Иран получил дополнительную возможность для давления на соперника.

Несмотря на численное преимущество, иранцам так и не удалось воспользоваться сложившейся ситуацией. Бельгия проявила характер и сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности, даже играя в меньшинстве. В свою очередь европейская команда также не смогла создать решающий момент для победного гола.

В итоге финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, которая оставляет интригу в группе G максимально запутанной. После двух туров Бельгия и Иран имеют в своём активе по два очка. При этом судьба лидирующих позиций теперь во многом зависит от результата матча между сборными Новой Зеландии и Египта.

С турнирной точки зрения такой результат нельзя назвать полностью удовлетворительным ни для одной из сторон. Обе команды сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф, однако теперь будут вынуждены решать свои задачи в заключительном туре.

Бельгия в последнем матче группового этапа встретится со сборной Новой Зеландии. Для команды эта игра фактически станет решающей в борьбе за место в следующей стадии турнира. Иран, в свою очередь, сыграет против Египта в ещё одном принципиальном противостоянии.

Особенно позитивные отзывы после матча заслужила организация игры иранской команды. Несмотря на статус аутсайдера, сборная продемонстрировала дисциплину, самоотдачу и умение противостоять более именитому сопернику. Что касается Бельгии, то её игра вновь вызвала вопросы у специалистов, поскольку команда пока не демонстрирует тот уровень футбола, которого от неё ожидают болельщики.

Теперь судьба обеих сборных будет определяться в третьем туре. После нулевой ничьей в Инглвуде группа G остаётся одной из самых непредсказуемых на чемпионате мира, а борьба за путёвки в плей-офф обещает быть крайне напряжённой до самого последнего матча.