Египет обыграл Новую Зеландию и вышел в лидеры группы G

Дата публикации: 22-06-2026 07:14

Сборная Египта одержала важнейшую победу во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Новой Зеландии со счётом 3:1. Поединок, состоявшийся на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, получился непростым для африканской сборной, которой пришлось отыгрываться после неудачного первого тайма. Главным героем встречи стал капитан египтян Мохамед Салах, принявший непосредственное участие в двух голах своей команды.

Матч начался в довольно осторожном темпе. Обе команды понимали значимость результата, поскольку победа существенно повышала шансы на выход в плей-офф. Новозеландцы выглядели уверенно и не собирались ограничиваться оборонительными действиями, а Египет пытался контролировать мяч и постепенно наращивать давление.

Первый тайм сложился в пользу команды Океании. Новая Зеландия грамотно использовала свои возможности и сумела выйти вперёд. Автором единственного гола до перерыва стал Финн Сёрман, который успешно завершил одну из атак своей команды. Забитый мяч придал новозеландцам уверенности, а египтяне отправились в раздевалку в роли догоняющих.

После перерыва ситуация на поле начала стремительно меняться. Египет значительно прибавил в движении, стал чаще создавать опасные моменты и всё сильнее прижимать соперника к его воротам. Усилия африканской команды были вознаграждены на 59-й минуте, когда Мостафа Зико восстановил равновесие в счёте. Этот гол стал переломным моментом встречи.

Почувствовав уверенность, египтяне продолжили атаковать. Уже через несколько минут лидер команды Мохамед Салах напомнил о своём классе. На 67-й минуте звёздный форвард воспользовался шансом и вывел свою сборную вперёд. Гол капитана стал серьёзным ударом для новозеландцев, которые начали терять контроль над игрой.

Окончательно судьба матча была решена на 82-й минуте. Египет организовал ещё одну быструю атаку, в которой Салах выступил уже в роли ассистента. Его точная передача позволила Трезеге отправить третий мяч в ворота соперника и снять все вопросы о победителе. Счёт 3:1 сохранился до финального свистка.

Благодаря этой победе Египет существенно улучшил своё положение в группе G. После ничьей с Бельгией в стартовом туре африканская команда набрала четыре очка и получила отличные шансы на выход в плей-офф. Особенно важно, что египтяне продемонстрировали характер и способность переламывать ход сложных матчей.

Для Новой Зеландии поражение стало серьёзным ударом. Команда была близка к тому, чтобы набрать важные очки, однако не сумела удержать преимущество после перерыва. Тем не менее новозеландцы сохраняют шансы на продолжение борьбы и постараются исправить ситуацию в заключительном туре.

Теперь судьба группы G решится в последних матчах. Египет встретится со сборной Ирана в поединке, который может определить обладателя путёвки в плей-офф. Новая Зеландия сыграет против Бельгии, которая пока также не обеспечила себе место в следующей стадии турнира.

После двух туров именно Египет выглядит одной из самых уверенных команд группы. Во многом это связано с игрой Мохамеда Салаха, который вновь доказал, что способен брать ответственность на себя в самые важные моменты. Гол и результативная передача капитана стали ключевыми факторами волевой победы, которая может оказаться решающей в борьбе за выход из группы.