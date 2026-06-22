Уругвай вновь потерял очки: Кабо-Верде продолжает удивлять на ЧМ-2026

Дата публикации: 22-06-2026 07:17

Сборные Уругвая и Кабо-Верде не сумели определить победителя в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась результативной ничьей со счётом 2:2 и серьёзно запутала ситуацию в группе H перед заключительным туром.

Для обеих команд этот матч имел огромное значение. Уругвайцы после неожиданной ничьей с Саудовской Аравией в первом туре нуждались в победе, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за выход в плей-офф. Кабо-Верде, в свою очередь, уже успел удивить футбольный мир, отобрав очки у Испании, и намеревался продолжить свою успешную серию.

Начало встречи показало, что островная команда вовсе не собирается играть роль аутсайдера. Кабо-Верде действовал смело, активно прессинговал соперника и регулярно искал возможности для быстрых атак. Такая смелость была вознаграждена на 21-й минуте, когда полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини оказался в центре внимания. Хавбек точно завершил атаку своей команды и вывел Кабо-Верде вперёд, заставив уругвайцев срочно менять ход игры.

После пропущенного мяча южноамериканцы заметно прибавили. Команда завладела инициативой и всё чаще создавала давление на ворота соперника. Долгое время оборона Кабо-Верде справлялась с натиском, однако незадолго до перерыва Уругвай всё же сумел восстановить равновесие. На 44-й минуте защитник Максимилиано Араухо удачно подключился к атаке и сравнял счёт.

Казалось, что команды уйдут отдыхать при равном результате, однако уже в компенсированное к первому тайму время Уругвай организовал ещё одну опасную атаку. Её завершил Агустин Каноббио, который вывел свою команду вперёд на 45+6-й минуте. Благодаря этому голу уругвайцы получили серьёзное психологическое преимущество перед второй половиной встречи.

Однако Кабо-Верде вновь доказал, что неслучайно считается одним из главных открытий нынешнего чемпионата мира. После перерыва команда не закрылась в обороне и продолжила искать свои шансы впереди. Такая настойчивость принесла результат на 61-й минуте. Форвард Элио Варела воспользовался ошибкой соперника и отправил мяч в сетку ворот Уругвая, установив окончательный счёт — 2:2.

Оставшееся время матча прошло в напряжённой борьбе. Обе команды стремились вырвать победу, однако надёжная игра защитников и недостаточная реализация моментов не позволили кому-либо склонить чашу весов в свою пользу. Финальный свисток зафиксировал ничью, которая оставила довольными далеко не всех участников встречи.

Для Уругвая этот результат стал вторым подряд ничейным исходом на турнире. После двух туров команда имеет лишь два очка и подходит к заключительному матчу группового этапа в крайне непростом положении. Теперь южноамериканцам предстоит сыграть против Испании, и этот поединок может стать решающим для их дальнейшей судьбы на чемпионате мира.

Кабо-Верде, напротив, продолжает приятно удивлять. После ничьих с Испанией и Уругваем команда набрала два очка и сохранила реальные шансы на выход в плей-офф. Более того, островитяне остаются непобеждёнными и доказали, что способны на равных конкурировать даже с более именитыми соперниками.

В заключительном туре Кабо-Верде встретится со сборной Саудовской Аравии. Учитывая нынешнюю форму команды, этот матч вполне может стать историческим для футбола островного государства.

После двух туров группа H остаётся одной из самых непредсказуемых на турнире. Испания, Уругвай, Кабо-Верде и Саудовская Аравия сохраняют шансы на продолжение борьбы, а окончательное распределение мест станет известно лишь в последнем туре. Именно поэтому ничья в Майами может оказаться одним из ключевых результатов всей групповой стадии чемпионата мира.