Ибрагимович уничтожил матч Бельгия - Иран одной фразой

Дата публикации: 22-06-2026 07:20

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович крайне жёстко оценил матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Бельгии и Ирана.

Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0, однако содержание игры явно не впечатлило легендарного шведа. Комментируя поединок, Ибрагимович не стал подробно разбирать действия команд и ограничился короткой, но весьма красноречивой фразой.

«Я уснул на этом матче. Не хочу тратить на это слова», — заявил бывший форвард в эфире FOX Sports.

Несмотря на отсутствие голов, обе команды пополнили свой очковый багаж. После двух туров Бельгия и Иран имеют по два очка и сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф.

В группе также выступают сборные Новой Зеландии и Египта, которые проведут свой матч второго тура 22 июня. Итог этой встречи может серьёзно повлиять на распределение мест в квартете перед заключительным игровым днём.

В третьем туре Бельгия сыграет против Новой Зеландии, а Иран встретится со сборной Египта. Оба матча состоятся 27 июня.