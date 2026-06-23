Алжир одержал волевую победу над Иорданией на ЧМ-2026

Дата публикации: 23-06-2026 08:40

Сборная Алжира добилась важной победы во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, обыграв национальную команду Иордании со счётом 2:1. Матч состоялся на стадионе «Левайс» в американской Санта-Кларе и получился напряжённым, а судьба трёх очков решилась лишь в заключительной части второго тайма.

Перед стартовым свистком алжирцы считались фаворитами встречи, однако команда Иордании вновь доказала, что готова навязывать борьбу любому сопернику на нынешнем мундиале. Первый тайм проходил в упорной борьбе, где обе сборные старались действовать организованно и не допускать серьёзных ошибок в обороне.

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором исторического для иорданцев гола стал полузащитник Низар Аль-Рашдан. Футболист удачно завершил атаку своей команды и вывел Иорданию вперёд. Этот мяч стал вторым для национальной команды Иордании на чемпионате мира 2026 года и позволил ей уйти на перерыв в статусе лидера встречи.

После пропущенного гола сборная Алжира заметно прибавила в активности. Тренерский штаб внёс необходимые коррективы, а лидеры команды стали чаще брать игру на себя. Особенно заметным был опытный капитан Рияд Марез, который регулярно создавал опасные моменты у ворот соперника.

Давление алжирцев принесло результат в середине второго тайма. Именно Марез стал автором результативной передачи на Надира Бенбуали. Нападающий грамотно воспользовался своим шансом и восстановил равновесие в счёте, вернув интригу в матч и придав уверенности своей команде.

После забитого мяча Алжир продолжил искать пути к победе. Команда всё больше контролировала мяч и чаще угрожала воротам соперника. Иорданцы старались удержать ничейный результат и рассчитывали на контратаки, однако сдерживать давление становилось всё сложнее.

Решающим оказался эпизод на 82-й минуте. Амин Гуири оказался в нужном месте и сумел отправить мяч в сетку, принеся своей команде столь важное преимущество. Этот гол стал переломным моментом встречи и фактически предопределил её исход.

В оставшееся время Иордания пыталась организовать финальный штурм и спасти хотя бы одно очко, однако оборона алжирской сборной справилась со своей задачей. Алжирцы уверенно довели матч до победы и отпраздновали успех со счётом 2:1.

Благодаря этой победе сборная Алжира существенно улучшила свои позиции в группе и сохранила хорошие шансы на выход в плей-офф. Особенно важным для команды стало то, что ей удалось проявить характер и добиться результата после неудачно складывавшегося первого тайма.

Для Иордании поражение стало болезненным, поскольку команда была близка к тому, чтобы заработать очки в противостоянии с более статусным соперником. Тем не менее игра показала, что иорданская сборная способна бороться на равных даже на уровне чемпионата мира.

Главными героями встречи стали Рияд Марез, записавший на свой счёт результативную передачу, а также авторы голов Надир Бенбуали и Амин Гуири. Именно их действия позволили Алжиру перевернуть ход матча и добиться важнейшей победы на турнире.

Чемпионат мира 2026 года продолжает радовать болельщиков напряжёнными матчами и неожиданными сюжетами, а борьба за выход в плей-офф в большинстве групп остаётся максимально открытой до последних туров.