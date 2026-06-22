Спустя 40 лет после Марадоны: Месси установил исторический рекорд чемпионатов мира

Дата публикации: 22-06-2026 22:48

22 июня навсегда останется одной из самых символичных дат в истории аргентинского и мирового футбола. Ровно 40 лет назад, на чемпионате мира 1986 года в Мексике, Диего Марадона совершил один из самых известных поступков в истории спорта, забив скандальный, но легендарный гол рукой в ворота сборной Англии. Этот эпизод навсегда вошёл в футбольную летопись под названием «Рука Бога».

Спустя четыре десятилетия футбольная история вновь подарила болельщикам уникальное совпадение. В этот же день другой аргентинский гений — Лионель Месси — установил историческое достижение, которое ещё больше укрепило его место среди величайших игроков всех времён.

Во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Австрии капитан «альбиселесте» открыл счёт и забил свой 17-й мяч на чемпионатах мира. Этот гол позволил ему выйти на первое место в истории мировых первенств по количеству забитых голов и установить новый абсолютный рекорд турнира.

Символизм произошедшего трудно переоценить. Именно в день, когда весь футбольный мир вспоминает один из самых известных моментов карьеры Марадоны, его великий наследник вновь заставил говорить о себе. Если Диего навсегда остался в памяти миллионов благодаря своей харизме, гениальности и легендарным голам, то Месси продолжает создавать собственную историю, основанную на рекордах, стабильности и невероятном футбольном долголетии.

Особенно примечательно, что историческое достижение произошло на чемпионате мира — турнире, который всегда занимал особое место в карьерах обоих аргентинцев. Для Марадоны мундиаль 1986 года стал вершиной карьеры, а для Месси таким моментом стал триумф в Катаре в 2022 году. Теперь же капитан аргентинской сборной продолжает пополнять свою коллекцию достижений уже на турнире 2026 года.

Гол в ворота Австрии стал ещё одним доказательством того, что даже спустя многие годы выступлений на самом высоком уровне Месси остаётся ключевой фигурой национальной команды. Его влияние на игру Аргентины по-прежнему огромно, а способность решать судьбу матчей никуда не исчезла.

Сам матч против Австрии также складывался непросто. Уже на девятой минуте Месси не реализовал пенальти, однако сумел быстро забыть об этой неудаче и на 39-й минуте исправился, открыв счёт. Тем самым он не только приблизил свою команду к победе, но и вписал новую страницу в историю мирового футбола.

Для Аргентины подобные моменты имеют особое значение. На протяжении десятилетий футбольная культура страны строилась вокруг фигур великих игроков, а споры о том, кто сильнее — Марадона или Месси, давно стали частью мировой футбольной дискуссии. Теперь оба имени оказались связаны ещё одной красивой историей, разделённой ровно сорока годами.

Пока матч с Австрией продолжается, а Аргентина ведёт в счёте, болельщики уже стали свидетелями исторического события. В день, когда мир вспоминает «Руку Бога», Лионель Месси вновь доказал, что эпоха аргентинского футбольного величия продолжается и сегодня. Его новый рекорд стал ещё одним подтверждением статуса одного из величайших футболистов за всю историю игры.