Аргентина обыграла Австрию благодаря двум голам Месси

Дата публикации: 22-06-2026 22:45

Сборная Аргентины одержала вторую победу подряд на чемпионате мира 2026 года, переиграв национальную команду Австрии со счётом 2:0. Главным героем встречи вновь стал Лионель Месси, который, несмотря на нереализованный пенальти в начале игры, сумел оформить дубль и принести действующим чемпионам мира важнейшие три очка.

Матч второго тура группы J состоялся на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне и вызвал огромный интерес болельщиков. Особое внимание традиционно было приковано к Месси, для которого нынешний чемпионат мира может стать последним в карьере. Аргентинский капитан вновь доказал, что даже в статусе ветерана мирового футбола способен решать судьбу самых важных матчей.

Уже на девятой минуте у аргентинцев появился отличный шанс открыть счёт. После нарушения правил против Лаутаро Мартинеса арбитр назначил пенальти в ворота австрийской сборной. К мячу подошёл Месси, однако в этот раз переиграть голкипера ему не удалось. Для многих такой эпизод мог стать психологическим ударом, но лидер аргентинцев быстро показал свой характер.

Несмотря на упущенную возможность, сборная Аргентины продолжила контролировать ход встречи. Южноамериканцы больше владели мячом, активно прессинговали соперника и регулярно создавали опасные моменты у ворот австрийской команды. Сама Австрия действовала организованно и старалась использовать свободные зоны для контратак, однако сдерживать давление фаворита становилось всё сложнее.

На 39-й минуте настойчивость аргентинцев принесла результат. Месси оказался в нужном месте в нужное время и точным ударом отправил мяч в сетку, открыв счёт в матче. Этот гол стал логичным отражением преимущества действующих чемпионов мира и позволил команде уйти на перерыв в хорошем настроении.

Во втором тайме аргентинцы продолжили контролировать игру. Подопечные тренерского штаба уверенно действовали в обороне и практически не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Австрийцы пытались изменить ход встречи за счёт замен и более агрессивной игры впереди, однако защита южноамериканской команды действовала надёжно.

Интрига сохранялась вплоть до последних минут, поскольку минимальное преимущество оставляло австрийцам надежду на спасение. Однако уже в компенсированное время Месси поставил окончательную точку в противостоянии. На 90+5-й минуте легендарный форвард оформил дубль и установил итоговый счёт — 2:0.

Для капитана аргентинской сборной этот матч стал очередным подтверждением его исключительной роли в команде. Даже после промаха с одиннадцатиметровой отметки он сумел сохранить концентрацию и вновь стать главным действующим лицом встречи.

Победа позволила Аргентине набрать шесть очков после двух туров и единолично возглавить турнирную таблицу группы J. Действующие чемпионы мира сделали серьёзную заявку на выход в плей-офф с первого места и подтвердили статус одного из главных фаворитов турнира.

Австрийская команда, несмотря на поражение, сохраняет хорошие шансы на продолжение борьбы. После двух туров в её активе остаются три очка, и судьба путёвки в следующую стадию будет решаться в заключительном матче группового этапа против Алжира.

Аргентинцам же предстоит встреча со сборной Иордании. Даже несмотря на комфортное положение в таблице, команда наверняка постарается завершить групповой этап без потерь, сохранив победный настрой перед стартом плей-офф.

Пока же главным событием матча в Арлингтоне стал очередной яркий вечер Лионеля Месси. Незабитый пенальти не помешал легендарному форварду вновь оказаться в центре внимания и привести свою команду к важной победе на пути к защите чемпионского титула.