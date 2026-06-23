Франция разгромила Ирак и досрочно вышла в 1/16 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 23-06-2026 07:21

Сборная Франции досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Во втором туре группового этапа команда уверенно обыграла сборную Ирака со счётом 3:0 и стала недосягаемой для части соперников в группе I.

Встреча прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и запомнилась не только уверенной игрой французов, но и необычными погодными условиями. Из-за сильнейшего ливня, который обрушился на арену в концовке первого тайма, организаторам пришлось перенести начало второй половины встречи почти на два часа.

Французы с первых минут подтвердили статус фаворита. Уже на 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт после передачи Майкла Олисе. Один из лидеров сборной Франции воспользовался ошибкой обороны соперника и хладнокровно реализовал свой момент.

После забитого мяча европейцы продолжили контролировать ход игры, практически не позволяя иракской команде создавать опасные моменты у своих ворот. Подопечные Дидье Дешама уверенно владели мячом и регулярно угрожали воротам соперника, однако до перерыва увеличить преимущество не сумели.

Главным событием концовки первого тайма стала погода. Над стадионом начался мощный ливень, который сопровождался ухудшением видимости и сложными условиями для проведения матча. После консультаций с организаторами и официальными лицами было принято решение временно приостановить игру. Возобновление встречи состоялось лишь спустя два часа.

Длительная пауза никак не сказалась на настрое французской команды. После возвращения на поле сборная Франции вновь быстро взяла игру под свой контроль и продолжила давление на соперника.

Во втором тайме Мбаппе оформил дубль. На этот раз результативную передачу ему выполнил Усман Дембеле. Форвард французской сборной в очередной раз подтвердил свой высокий класс, увеличив преимущество команды до двух мячей.

Окончательную точку в матче поставил уже сам Дембеле. На 66-й минуте нападающий отличился после ещё одной качественной комбинации французов и сделал счёт крупным — 3:0. Примечательно, что второй результативный пас в матче записал на свой счёт Майкл Олисе, который стал одним из лучших игроков встречи.

Сборная Ирака старалась навязать борьбу и действовала организованно в обороне, однако разница в классе между командами оказалась слишком заметной. Французы контролировали ход игры практически на протяжении всех 90 минут и заслуженно добились уверенной победы.

Благодаря этому успеху Франция набрала шесть очков после двух туров и гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира. Команда вновь демонстрирует высокий уровень игры и подтверждает статус одного из главных претендентов на победу в турнире.

Особенно впечатляет форма Килиана Мбаппе, который продолжает оставаться главным оружием французской сборной в атаке. Его дубль стал важным вкладом в досрочный выход команды из группы и ещё одним напоминанием о том, почему именно французы входят в число фаворитов мундиаля.

В заключительном туре группового этапа Франция встретится со сборной Норвегии. Этот матч во многом определит итоговое распределение мест в группе I. Сборная Ирака, в свою очередь, попытается сохранить шансы на выход в следующую стадию в игре против Сенегала.

Пока же главным итогом вечера в Филадельфии стала уверенная победа французов, дубль Мбаппе и досрочное оформление путёвки в плей-офф чемпионата мира 2026 года.