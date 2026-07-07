Канселу близок к возвращению в «Барселону»

Дата публикации: 07-07-2026 21:23

Защитник «Аль-Хиляля» и сборной Португалии Жоау Канселу может вновь стать игроком «Барселоны» уже в ближайшее время. Как сообщает Diario Sport, вылет португальской национальной команды с чемпионата мира 2026 года способен ускорить завершение переговоров между сторонами.

По информации источника, каталонский клуб и футболист уже практически согласовали условия личного контракта. Ожидается, что стороны подпишут соглашение сроком на два года.

Отмечается, что ради возвращения на «Камп Ноу» Канселу готов пойти на серьёзные финансовые уступки. Португалец согласился снизить свою заработную плату, поскольку не планирует продолжать карьеру в саудовском «Аль-Хиляле» и рассматривает переход в «Барселону» в качестве приоритетного варианта.

Главным препятствием для завершения сделки остаются переговоры между клубами. Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» рассчитывает получить около 10 миллионов евро за трансфер опытного защитника.

Канселу уже хорошо знаком с каталонским клубом. В сезоне-2023/2024 он выступал за «Барселону» и сумел стать одним из ключевых игроков команды благодаря своей универсальности и активности на обоих флангах.

За время выступлений в составе сине-гранатовых португалец провёл 65 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал девять результативных передач.

Если сторонам удастся договориться об условиях трансфера, Канселу вновь станет игроком «Барселоны» и усилит команду перед стартом нового сезона.