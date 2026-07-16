Батистута назвал главное отличие Месси от Марадоны

Дата публикации: 16-07-2026 00:32

Легендарный нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута поделился своим мнением о двух величайших футболистах в истории страны — Лионеле Месси и Диего Марадоне. По словам бывшего форварда, статистические достижения современного капитана аргентинской сборной уже давно не оставляют пространства для споров, однако при сравнении двух легенд он предлагает учитывать не только цифры.

Батистута отметил, что Месси значительно превосходит Марадону по количеству рекордов и индивидуальных показателей. При этом, по его мнению, сравнение двух футболистов не может ограничиваться исключительно статистикой.

Экс-форвард признался, что, если говорить о харизме, природном таланте и способности превращать каждый матч и любое появление на публике в настоящее шоу, Марадона остаётся уникальной фигурой мирового футбола.

В то же время Батистута подчеркнул, что Месси отличается совершенно другим образом жизни. Он назвал капитана сборной Аргентины дисциплинированным человеком, примерным семьянином и профессионалом, который всегда сохраняет спокойствие как на поле, так и за его пределами.