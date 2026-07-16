Роналдо объяснил, почему Неймар не смог проявить себя на ЧМ-2026

Дата публикации: 16-07-2026 00:34

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо Назарио выступил в защиту Неймара после раннего вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. По мнению легендарного нападающего, форварда не стоит критиковать за выступление на турнире, поскольку он ещё не успел полностью восстановиться после тяжёлых травм.

Роналдо напомнил, что Неймар пропустил почти два года из-за серьёзных проблем со здоровьем и приложил огромные усилия, чтобы вообще попасть в окончательную заявку бразильской сборной на мировое первенство.

По словам экс-футболиста, участие в чемпионате мира стало для Неймара важным этапом возвращения, однако рассчитывать на его оптимальную форму было преждевременно. Роналдо выразил уверенность, что после возвращения в клуб нападающий постепенно наберёт игровой ритм, проведёт серию матчей без травм и вновь станет одним из лидеров команды.

«Он приехал как жертва на этот чемпионат мира. Нельзя забывать, что он возвращается после двух лет серьёзных травм. Он вернётся в клуб, снова будет играть. Поймает ритм, проведёт 10–15 матчей подряд. Снова начнёт забивать, вернёт уверенность», — приводит слова Роналдо TNT Sports Brasil.

Сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира уже на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии. Неймар принял участие в двух матчах турнира, отметившись одним забитым мячом.