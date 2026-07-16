Лапорт вошёл в историю чемпионатов мира после победы Испании над Францией

Дата публикации: 16-07-2026 00:39

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт вписал своё имя в историю мирового футбола после победы над Францией в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Центральный защитник стал первым игроком, которому удалось обыграть страну своего рождения на этой стадии мирового первенства.

Лапорт родился во Франции и долгое время считался одним из самых перспективных защитников страны. Он провёл более полусотни матчей за юношеские и молодёжные сборные Франции, однако так и не получил вызов в национальную команду под руководством Дидье Дешама.

Переломным моментом в его карьере стал переезд в Испанию. Ещё в подростковом возрасте Лапорт присоединился к системе «Атлетика» из Бильбао, а спустя несколько лет получил испанское гражданство. В 2021 году защитник дебютировал за сборную Испании, окончательно связав своё международное будущее с «Красной фурией».

14 июля испанцы уверенно переиграли Францию со счётом 2:0 и обеспечили себе место в финале чемпионата мира. Таким образом, Лапорт стал автором уникального достижения, которого прежде не удавалось добиться ни одному футболисту в истории мировых первенств.

Теперь сборная Испании ожидает своего соперника по финалу. Вторую путёвку в решающий матч разыграют Англия и Аргентина, которые встретятся 15 июля. Финал чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).