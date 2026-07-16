Немецкий футбольный союз выступил против нового срока Инфантино

Дата публикации: 16-07-2026 00:41

Немецкий футбольный союз (DFB) отказался присоединиться к письму, в котором национальные федерации выражают поддержку действующему президенту ФИФА Джанни Инфантино перед предстоящими выборами главы организации. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, президент DFB Бернд Нойендорф решил не поддерживать кандидатуру Инфантино на новый срок. Одной из главных причин такого решения стало недовольство рядом действий руководства ФИФА во время чемпионата мира 2026 года.

Особое раздражение в немецком футбольном союзе вызвала ситуация с американским нападающим Фоларином Балогуном. Форвард получил красную карточку, однако его дисквалификация была временно приостановлена, благодаря чему он смог выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии, завершившемся победой бельгийцев со счётом 4:1. Именно этот эпизод, как утверждает Bild, стал одним из факторов, повлиявших на позицию руководства DFB.

Несмотря на растущую критику, Инфантино намерен вновь баллотироваться на пост президента ФИФА. Приём заявок от кандидатов продлится до 18 ноября, а сами выборы главы мировой футбольной организации состоятся в тот же день в Рабате, столице Марокко.

Решение DFB может стать сигналом того, что перед выборами поддержка действующего президента ФИФА уже не выглядит столь единодушной, как на предыдущих избирательных кампаниях.