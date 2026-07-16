Майкл Олисе намерен перейти в «Реал», несмотря на позицию «Баварии»

Дата публикации: 16-07-2026 00:43

Нападающий «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе всерьёз рассматривает возможность продолжить карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает журналист Санти Ауна, 24-летний футболист считает испанский гранд лучшим местом для дальнейшего профессионального роста и хотел бы сменить клуб уже в текущее летнее трансферное окно.

По данным источника, в Мадриде также высоко оценивают талант француза и изучают возможность его приобретения. Руководство «Реала» рассчитывает оформить одну из самых дорогостоящих сделок в истории клуба, однако главным препятствием остаётся позиция «Баварии».

Мюнхенцы не намерены расставаться с одним из ключевых игроков команды. Более того, немецкий клуб заинтересован в продлении действующего соглашения с Олисе, которое рассчитано до лета 2029 года. Одновременно руководство «Баварии» уже анализирует рынок и поддерживает контакты с потенциальными кандидатами на замену французу на случай, если ситуация изменится.

Сообщается, что окончательное обсуждение будущего игрока состоится после завершения чемпионата мира. Именно тогда Олисе планирует провести встречу с руководством клуба, чтобы определить дальнейшие шаги.

Прошлый сезон стал для французского вингера одним из лучших в карьере. Во всех турнирах он провёл 52 матча, забил 22 мяча и отдал 31 голевую передачу, став одним из самых результативных футболистов Европы. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Олисе оценивается в 150 млн евро, что делает его потенциальный переход одним из самых дорогих трансферов ближайшего лета.