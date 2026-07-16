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Салах может сенсационно вернуться в «Челси»

Дата публикации: 16-07-2026 00:45

 

Бывший нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может вновь оказаться в составе «Челси». Как сообщает The Sun, лондонский клуб считается главным претендентом на подписание египтянина в том случае, если футболист примет решение продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации источника, именно предложение «синих» станет для 34-летнего форварда приоритетным среди английских вариантов. При этом интерес к опытному нападающему проявляют и за пределами Англии.

Сообщается, что Салах уже получил конкретные предложения сразу от трёх турецких грандов — «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая». Кроме того, в борьбе за игрока участвуют клубы из Саудовской Аравии, однако, вопреки ожиданиям, их финансовые условия не являются самыми выгодными.

Для египтянина возможное возвращение на «Стэмфорд Бридж» станет второй попыткой закрепиться в составе «Челси». Впервые он защищал цвета лондонского клуба с 2014 по 2016 год, после чего покинул команду и позже стал одной из главных звёзд «Ливерпуля».

За девять сезонов на «Энфилде» Салах выиграл практически все крупнейшие трофеи, включая Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В завершившемся сезоне форвард провёл 41 матч во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Недавно египетский нападающий получил статус свободного агента, поэтому новый клуб сможет подписать его без выплаты трансферной компенсации. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость опытного форварда составляет 22 млн евро.

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