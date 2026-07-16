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«Арсенал» рискует потерять Мартинелли

Дата публикации: 16-07-2026 00:48

 

Будущее Габриэла Мартинелли в «Арсенале» остаётся неопределённым. По данным инсайдера Экрема Конура, бразильский вингер привлёк внимание сразу нескольких ведущих европейских клубов, которые готовы побороться за его подписание этим летом.

Наиболее серьёзный интерес к футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и мюнхенская «Бавария». Сообщается, что все три клуба внимательно следят за развитием ситуации вокруг 25-летнего игрока и рассматривают возможность сделать официальное предложение лондонцам.

Не остаются в стороне и представители итальянской Серии А. По информации источника, «Рома» и «Ювентус» уже вышли на руководство «Арсенала», чтобы обсудить потенциальные условия трансфера бразильца.

Несмотря на растущий интерес со стороны европейских грандов, Мартинелли по-прежнему связан долгосрочным контрактом с «канонирами». Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года, поэтому окончательное решение о будущем игрока будет зависеть от позиции «Арсенала».

Мартинелли выступает за лондонскую команду с лета 2019 года и за это время стал одним из ключевых футболистов атаки. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильского вингера составляет 45 млн евро.

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